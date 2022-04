Stiri pe aceeasi tema

- Aleșii județeni au votat miercuri, 6 aprilie, trei proiecte importante, care vizeaza reabilitarea și modernizarea Centrului școlar pentru educație incluziva Sighetu Marmației, a Școlii gimnaziale speciale Baia Mare și a Centrului de recuperare și reabilitare al persoanelor cu handicap din Sighetu Marmației.…

- Social LISTA școlilor din Teleorman care vor primi finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) aprilie 1, 2022 11:52 Ministerul Educației a finalizat selecția proiectelor ce urmeaza a fi finanțate in prima etapa a Programului Național pentru Reducerea Abandonului…

- Cugirenii au șansa sa beneficieze de reabilitarea energetica a blocurilor in care locuiesc fara a fi nevoiți sa scoata vreun ban din buzunar. In acest sens, Primaria Orașului Cugir intenționeaza sa acceseze fonduri nerambursabile prin componenta “Valul renovarii” din Planul Național de Redresare și…

- FACIAS va monitoriza modul in care sunt indeplinite obiectivele asumate prin PNRR și cum vor fi cheltuiți banii primiți de Romania. Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) lanseaza Proiectul „Transparența și Responsabilitate – Monitorizarea PNRR”, in cadrul caruia…

- Liberalul Dan Vilceanu a venit cu precizari menite a fi lamuritoare, in contextul in care Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) prevede cresterea impozitelor pentru romanii care locuiesc in marile orase. „In PNRR exista, din acest punct de vedere, o reforma care tine de valoarea de impozitare.…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a afirmat marți seara, la Antena 3, ca a gasit o serie de „lucruri ciudate” și de nereguli in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) intocmit de minister, aratand ca valoarea consultantei prevazute in buget este, de multe ori, mai mare decat valoarea…

- De la o zi la alta aflam ce minuni au fost trecute de fostul ministru USR al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), iar ultima ghidușie descoperita de PUTEREA vizeaza ”tocarea” a circa 2.000.000 de euro in Delta Dunarii. 60.000 de…

- Prefectul de Hunedoara: „O localitate nu se poate dezvolta fara investiții in infrastructura și fara ca primariile sa-și intabuleze toate terenurile.” Principalele proiecte ale administrației locale pentru acest an, pregatirea recensamantului general și prevederile din bugetul pentru 2022,…