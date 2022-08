Stiri pe aceeasi tema

- Planurile de construire a unei parcari supraetajate ultracentrale in Timișoara merg mai departe cu Consiliul Județean Timiș, deși aleșii județeni s-au certat timp indelungat la ultima ședința de plen.

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a ”ucis” din nou speranțele veșnice ale fostului primar al Timișoarei, Nicolae Robu, de a-l lasa pe cel care i-a luat funcția, Dominic Fritz, pe motiv de cetațenie germana și domiciliu in alt oraș decat Timișoara. Nu se pune problema incetarii mandatului, așa cum…

- Ancheta rapida a polițiștilor in cazul unui individ cautat dupa ce a spart sediul bisericii și asociației Metanoia și a furat mai multe bunuri, la Timișoara. Oamenii legii au reușit sa il rețina pe suspect in centrul orașului, la cateva ore dupa comiterea furtului. Au recuperat și bunurile furate, in…

- Primarul Dominic Fritz susține ca a ascultat doleanțele patronilor de terase din zona centrala a Timișoarei și nu le va mai inchide la ora 22 in sezonul estival, așa cum intenționa prin noul Regulamentul care vizeaza funcționarea teraselor.

- Timișoara ar putea avea centura feroviara, care sa scoata traficul de marfa din centrul orașului. Consiliul Județean a lansat licitația publica pentru serviciile de realizare a studiului de fezabilitate.

- Membri si voluntari ai Asociatiei Logs din Timisoara au fost nevoiti sa se mute, marti dimineata, dintr-un imobil din centrul orasului unde urmau sa deschida un centru de sprijin pentru refugiati ucraineni, ei acuzand fapte de intimidare si amenintare de la vecini apartinand etniei rome in legatura…

- Traditia Crosului Olimpic, acțiune din cadrul programului „Luna Olimpica”, se reia vineri la Timisoara dupa perioada „pandemica”. Cei care doresc sa participe vor avea parte de un traseu stric „in buricul targului”, care va cuprinde cele trei piete mari centrale ale orasului. Competitia din acest an…

- Trei barbati au fost retinuti pentru 24 de ore pentru tulburarea ordinii si linistii publice, in urma participarii la un scandal in care au fost implicate 10 persoane, in Piata Victoriei din municipiul Timisoara. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Timis a anuntat, sambata, ca suspectii retinuti…