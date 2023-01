Studiu: De ce nu este bine să folosești telefonul când mergi la toaletă Cu siguranța toata lumea face asta in 2023. De fiecare cand merge la toaleta, ia și telefonul. Dar, din pacate, asta poate afecta sanatatea. Haide sa vedem cum. Daca suntem sinceri cu noi inșine, stam cam tot timpul cu telefoanele in mana. Petrecem ore intregi in fiecare zi trimițand mesaje, efectuand apeluri și rasfoind nesfarșitele postari pe rețelele de socializare. Sunt ca un membru al familiei in plus și le luam cu noi peste tot, chiar și in locurile in car nu ar trebui sa o facem. Potrivit The List, compania de igienizare Vioguard susține ca 73% dintre noi stau și dau scroll in timp ce stau… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

