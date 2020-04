Stiri pe aceeasi tema

- Infectarea cu virusul SARS-CoV-2 poate cauza atat leziuni pulmonare, cat si inflamatii generalizate, ducand la disfunctie multipla de organe in cazul pacientilor varstnici cu afectiuni cronice asociate, arata un studiu publicat de British Medical Journal (BMJ).

- Marti seara, a fost confirmat inca un deces in randul pacientilor infectati cu noul coronavirus, fiind vorba despre o femeie de 84 de ani din Capitala, internata saptamana trecuta la Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti. Aceasta suferea de mai multe afectiuni cronice, precum fibrilatie atriala,…

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a comunicat ca persoanele infectate cu COVID-19, care sunt internate in spitalele din Republica Moldova, au acces la telefoanele mobile. Anuntul vine in contextul in care in spatiul public a aparut informatia precum ca autoritatile le-au interzis pacientilor…

- Ministrul Sanatatii a aprobat, odata cu intrarea tarii nostre in scenariul IV al pandemiei de COVID-19, o lista de 57 de spitale suport desemnate exclusiv pentru pacientii infectati cu acest virus. Ordinul ministrului contine si mentiuni privind modul de utilizare a echipamentelor de protectie pentru…

- Pandemia de COVID-19 pune sistemul medical intr-o situatie noua: medici de la unele spitale care nu sunt „in prima linie“ vor fi delegati pentru a-si ajuta colegii din unitatile unde sunt ingrijiti pacientii cu coronavirus. La Spitalul de Urgenta din Baia Mare s-a gasit o modalitate inedita de a face…

- 177 de medici si pacienti sunt infectati la Spitalul Judetean Suceava. Spitalul va fi inchis 48 de ore pentru dezinfectare urmand ca apoi sa primeasca doar pacienti infectati cu noul coronavirus. Pacienții confirmați negativ la COVID 19 care nu reprezinta urgențe iși vor continua tratamentul izolați…

- Un studiu publicat de Universitatea din Wuhan a identificat un tipar al evolutiei coronavirusului. Majoritatea pacientilor infectati fac febra iar apoi, simptomele ajung sa semene cu cele provocate de pneumonie.

- Pacienții care se vindeca de noul coronavirus risca sa sufere leziuni pe creier și au șanse ridicate sa moara oricum, chiar daca au scapat de COVID-19. Cercetatorii au descoperit ca virusul afecteaza plamanii intr-un fel care poate afecta creierul, facand ca pacienții sa aiba probleme cu mersul, vorbitul…