66% dintre investitori planuiesc sa inființeze sau sa iși extinda operațiunile din Romania in urmatoarele 12 luni (peste media europeana de 41%), fața de doar 27% in 2020. București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Iași, cele mai atractive destinații din Romania pentru investiții straine. Infrastructura, strategia de gestionare a crizelor și nivelul de adoptare a tehnologiilor, principalii factori urmariți de investitori. Pandemia provocata de COVID-19 a afectat investițiile straine directe (ISD) in intreaga lume. In 2020, investitorii au fost interesați de modul in care a fost gestionata pandemia…