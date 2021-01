Studiu: Dacă poluarea s-ar reduce, ar putea fi evitate 50.000 de decese premature pe an în Europa Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) estimeaza ca poluarea aerului ucide peste șapte milioane de persoane pe an la nivel mondial. Reducerea poluarii aerului ar permite evitarea a peste 50.000 de decese pe an in Europa, conform unui studiu publicat miercuri, citat de AFP. Pragul recomandat de OMS pentru particulele fine PM2,5 este de 10 mg/m3 in medie pe an, iar pentru dioxidul de azot (NO2) de 40 mg/m3 in medie pe an. Nocivitatea particulelor fine pentru sanatate este dovedita, in special in zonele urbane (mortalitate, boli cardiovasculare si respiratorii, tulburari ale sarcinii si ale dezvoltarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studiu: Reducerea poluarii aerului ar duce la evitarea a peste 51.000 de decese pe an in Europa. Care sunt orașele cel mai puțin poluate de pe continent Reducerea poluarii aerului la nivelurile recomandate de OMS ar permite evitarea a peste 50.000 de decese pe an in Europa, potrivit unui studiu publicat…

- Studiu: Reducerea poluarii aerului ar duce la evitarea a peste 51.000 de decese pe an in Europa. Orașele cel mai puțin poluate de pe continent Reducerea poluarii aerului la nivelurile recomandate de OMS ar permite evitarea a peste 50.000 de decese pe an in Europa, potrivit unui studiu publicat miercuri,…

- ”Membrii Asociatiei Berarii Romaniei l-au desemnat in functia de presedinte pe Dragos Constantinescu, presedinte al Ursus Breweries. Din 1 ianuarie 2021, Dragos Constantinescu a preluat noile atributii din cadrul asociatiei de la Dan Robinson, managing director Heineken Romania, care a asigurat presedintia…

- Pe portalul EURES Romania, exista 333 locuri de munca vacante in mai multe tari din Europa. Este vorba despre: Danemarca, Germania, Italia, Norvegia, Polonia si Suedia. Iata oferta Eures: Danemarca – 300 locuri de munca: 300 lucrator in agricultura; Germania – 5 locuri de munca: 1 operator masina de…

- Aproape 300 de locuri de munca sunt disponibile in județul Bistrița-Nasaud, la inceputul anului 2021, potrivit datelor transmise de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Intr-un comunicat de presa, AJOFM Bistrița-Nasaud precizeaza ca majoritatea angajatorilor din județ cauta sa angajeze…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba – Compartiment EURES a transmis oferta locurilor de munca in strainatate, valabile la data de 6 ianuarie 2021. Sunt posturi disponibile in Danemarca, Portugalia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia și Suedia. Țara – Ocupația – Numar posturi…

- Brexitul marcheaza prima micșorare a Uniunii Europene, care a revenit la 27 de membri, dupa ce s-a extins în mod constant peste șapte valuri de adeziuni. AFP face un calendar al primilor pași spre UE, dar și al aderarilor, dupa cum urmeaza:- 1957: Semnarea Tratatelor de la Roma de catre…

- Sase persoane vor fi aduse la audieri la Biroul Teritorial Sibiu, fiind acuzate ca au produs un prejudiciu de un milion de euro prin frauda informatica si spalare de bani, pe parcursul cercetarilor fiind identificate peste 2.000 de victime din Germania, Finlanda, Olanda, Marea Britanie, Spania, Cehia,…