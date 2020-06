Un nou studiu, realizat in America, arata cum influenteaza creșterea temperaturii aerului nivelul transmiterii coronavirusului SARS-CoV-2. Cercetatorii au urmarit daca o temperatura mai mare are vreun efect asupra transmisibilitatii acestuia. Studiul a plecat de la ideea ca rata de transmitere tinde sa scada sensibil in perioada de vara pentru alte virusuri, precum cel gripal, cand temperatura aerului crește. Specialistii au sugerat ca o astfel de evoluția s-ar putea inregistra și in cazul virusului SARS-CoV-2, insa timpul limitat de la apariția sa, in decembrie 2019, nu a permis realizarea de…