Stiri pe aceeasi tema

- Particule de microplastic au fost descoperite in premiera in placentele bebelusilor nenascuti, cercetatorii atragand atentia ca aceasta este "o problema foarte ingrijoratoare", relateaza The Guardian. Impactul microparticulelor de plastic asupra organismului este inca necunoscut. Insa,…

- In Romania, 79.500 de copii au ramas acasa in urma plecarii parinților la munca in strainatate, arata Organizația Salvați Copiii Romania, referindu-se la statistici oficiale. Statisticile includ insa doar copiii aflati in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala. Impactul negativ al fenomenul…

- O cincime dintre copiii de la sat (21%) considera ca nu sunt niciodata sau sunt doar uneori fericiți, arata concluziile raportului Bunastarea copiilor din mediul rural in 2020, lansat de Fundația World Vision Romania. Unu din 14 copii (7%) afirma ca are o viața rea. Mai mult, copiii și tinerii de toate…

- Pe cand școlile din Romania au fost inchise, toate, la mai puțin de doua luni de experimentare fața in fața, in pandemie, cele din alte parți ale Europei continua sa funcționeze cu elevii la clasa, atat cat e posibil. Anglia este, in acest context, una dintre țarile cu cele mai intense dezbateri privind…

- O noua tulpina de coronavirus a aparut in Spania și s-a raspandit in toata Europa! Cercetatorii au descoperit o noua tulpina de coronavirus care a plecat din Spania și s-a intins in toata Europa, in acest moment reprezentand marea majoritate a cazurilor din mai multe țari și peste 80% din cele din Marea…

- O cercetare a Imperial College din Londra a aratat ca numarul oamenilor care au fost testați pozitiv pentru anticorpi COVID a scazut cu 26% intre lunile iunie și septembrie. Concluzia sugereaza ca imunitatea de grup in fața virusului, luata in calcul de unii experți, nu poate fi obținuta in mod natural,…

- Mai mult de jumatate dintre pacientii COVID-19 externati s-au confruntat in continuare cu simptome manifestate prin senzatie de lipsa de aer, oboseala, anxietate si depresie timp de doua pana la trei luni dupa infectare, conform concluziilor unui studiu restrans efectuat in Marea Britanie, citat luni…

- Cercetarea, publicata in jurnalul stiintific Computers in Human Behavior, a inclus 320 de participanti din Wuhan care au oferit informatii despre modul in care au accesat si distribuit informatii pe teme de sanatate prietenilor, membrilor familiei si colegilor prin WeChat, cea mai populara aplicatie…