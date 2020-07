Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, care a contractat coronavirusul in Statele Unite ale Americii și care era asimptomatica in momentul in care s-a intors in China, a infectat nu mai puțin de 71 de persoane dupa ce a folosit liftul cladirii in care locuia o singura data, astfel ca acea calatorie a durat mai puțin de 60 de secunde.

- Peste 400.000 de oameni din intreaga lume au murit din cauza noului coronavirus, potrivit Universitații Johns Hopkins, noteaza CNN.Aceasta cifra sumbra a fost atinsa in primele ore ale zilei de duminica dimineața.Din totalul deceselor provocate de COVID-19, peste 109.000 au fost inregistrate in Statele…

- Pandemia de coronavirus a ucis peste 270.000 de persoane in intreaga lume, dintre care aproape 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia sa in China, in decembrie, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale, vineri, la 16:15 GMT, anunța AGERPRES.Un numar total de 270.927 de…

- Apar vești bune in lupta impotriva coronavirusului: s-a depașit pragul de un milion de pacienți vindecați. Mai precis, peste 1.014.000 de oameni din intreaga lume care au fot infectați cu noul coronavirus s-au vindecat, a informat BBC. Nu se știe insa cați purtatori asimptomatici ai virusului s-au vindecat…

- Numarul de cazuri de coronavirus raportate oficial in lume a ajuns la circa 2,63 milioane, iar cel al deceselor de pacienți cu Covid-19 a depașit 183.000, in timp ce 718.000 de oameni au fost declarați vindecați de Sars-Cov-2, arata centralizarile de pe Arcgis și Worldmeter . Cele mai noi informații…

- Conform ONU, specialistii se asteapta ca impactul generat de pierderea de venituri din activitati turistice, scaderea comisioanelor obtinute din calatorii si celelalte restrictii asociate pandemiei de coronavirus sa lase aproximativ 130 de milioane de oameni in conditii de foamete acuta in acest…