Studiu: Cultivarea cerealelor în Europa s-a schimbat complet. Unde s-a mutat centrul de producție Daca in ultimele decenii, țarile din sudul și vestul Europei au fost principalii producatori de cereale, lucrurile sunt pe cale sa se schimbe radical. Acum, nord-estul și estul Europei vin puternic din urma, iar centrele de producție majore se muta aici, in contextul schimbarilor climatice, potrivit unui studiu realizat de cercetatori maghiari. Europa de Nord-Est poate sa fie caștigatoarea schimbarilor climatice actuale cu o creștere a randamentelor de cereale care depașește valorile inregistrate in alte regiuni ale continentului, potrivit Agroszektor.hu. Cercetatorii maghiari au analizat date… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 500 de miliarde de euro au fost cheltuiți in ultimul an pentru a proteja cetațenii europeni și companiile de creșterea prețurilor la gaz și energie, potrivit unei cercetari publicate miercuri de think-tank-ul Bruegel, noteaza Reuters . In aceste luni cu prețuri in creștere, guvernele au trebuit…

- Romania, o noua performanța! Orașul care a ajuns pe locul 6 in European Best Destinations. Un oraș de la noi din țara a reușit sa ocupe locul 6 in European Best Destinations. Este considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din Romania și a fost votat de catre peste 500.000 de turiști din intreaga…

- Mai multe automarfare au fost oprite la frontiera cu Ungaria de catre polițiștii de frontiera. In data de 15.09.2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, aflat la volanul unui ansamblu…

- Aceasta tara balcanica, care era pana la acea vreme extrem dependenta de energia furnizata de Moscova, a refuzat sa plateasca in ruble si si-a multiplicat initiativele de diversificare a surselor de aprovizionare. Cu toate acestea, premierul pro-european Kiril Petkov a fost indepartat de la putere in…

- Anul trecut, 70% dintre gospodariile din Uniunea Europeana au beneficiat de internet de mare viteza, in crestere de la doar 16% in 2013, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In 2021, Malta a inregistrat o acoperire de 100% in ceea ce priveste internetul de mare…

- Guvernele unor tari europene Franta, Italia si Spania au in vedere masuri prin care sa economiseasca energie dupa ce toate membrele blocului comunitar cu exceptia Ungariei au ratificat decizia UE de a reduce consumul de gaz cu 15% pe fondul amenintarii ruse cu inchiderea robinetelor de gaz. Daca Germania…

- Climatologul Roxana Bojariu a vorbit despre fenomenele extreme din Grecia și a declarat ca, „in general, zona bazinului mediteranean este o zona critica din punct de vedere al climei și al resursei de apa”. Intrebata la B1 TV ce ar putea sa insemne aceste fenomene, climatologuil a explicat: „Acum e…

- Franta le cere cetatenilor explicit sa poarte din nou masca de protectie sanitara in spatiile aglomerate, in contextul noului val de coronavirus. In acest moment, nu are grad obligatoriu, este doar o recomandare adresata celor care intra in spatiile aglomerate. Nu este singura tara europeana care reintroduce…