Studiu cu privire la revenirea fizică a angajaţilor din România la serviciu O treime dintre angajații din Romania sunt nehotarați cand vine vorba sa se intoarca la birou, iar aproape un sfert prefera sa lucreze in continuare de acasa. Aceasta arata un studiu facut de o firma de recrutare cu privire la revenirea la serviciu a angajaților care in ultimul an și-au mutat activitatea la domiciliu. In contextul relaxarii restricțiilor anti-COVID, doar 43% dintre salariații ar prefera intoarcerea la birou sau in sistem hibrid. Pe de alta parte, 23% dintre respondenți au afirmat ca s-au adaptat atat de bine la aceasta schimbare incat au reușit chiar sa-și creasca eficiența, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj BestJobs Relaxarea restricțiilor a adus in discuție reintoarcerea la birou a angajaților, care in ultimul an și-au mutat activitatea acasa sau in spațiul care le oferea cel mai mult confort și siguranța. Perioada pandemiei a fost una care a accelerat capacitatea de adaptabilitate a angajaților,…

- Aproximativ 23% dintre angajati (25% in Romania) au avut, la un moment dat, o disputa cu personalul IT cu privire la importanta sau frecventa actualizarii dispozitivelor lor de birou, potrivit unui studiu comandat de Kaspersky pentru a explora atitudinile si obiceiurile angajatilor fata de actualizari.…

- Inițiativa firmei vine dupa ce pandemia a mutat activitatea multor angajați in confortul propriei locuințe, iar acum aceștia au fost nevoiți sa revina in format fizic la birou. Conducerea companiei susține ca acest ”ofițer al fericirii” va trebui sa se preocupe de ceea ce ii face fericiți pe angajații…

- Aproape jumatate dintre angajati (48%) sunt de parere ca vaccinarea ar trebui sa devina obligatorie pentru a se simti in siguranta la serviciu, odata cu instalarea treptata a starii de relaxare, iar revenirea la birou devine o optiune viabila pentru tot mai multe dintre companii, conform unui sondaj…

- O noua metoda de chiul a aparut printre angajații din Romania in timpul pandemiei. Astfel, apoape un sfert (23 %) dintre ei s-au prefacut ca laptopul sau calculatorul lor instaleaza actualizari de software! Tocmai așa s-au gandit sa argumenteze de ce nu pot sa participe la sedintele online. De asemenea,…

- Romanii nu au incredere sa bea apa de la robinet, așa ca aproape 60% dintre ei consuma apa imbuteliata, potrivit unui studiu recent. O parte dintre cei care nu vor sa cumpere sticle cu apa de la magazine aleg sa filtreze sau sa fiarba apa de la chiuveta. Potrivit unui studiu recent, 1 din 2 romani considera…

- De miercuri, 5 mai, elevii se reintorc la cursuri. Se vor intoarce la școala copiii de gradinița și elevii care nu susțin examene naționale. Elevii din ani terminali se vor intoarce la școala in 10 mai. In funcție de incidența cazurilor de infectari cu Covid-19 din fiecare localitate, școlile vor funcționa…

- Asociația Business Service Leaders in Romania (ABSL) a realizat in perioada februarie – martie un studiu avand ca tema noile modalitați de lucru abordate de companiile din industrie pentru 2021. Conform acestui studiu, peste 90% dintre companiile participante lucreaza acum in sistem telemunca (de la…