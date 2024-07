Stiri pe aceeasi tema

- Disparitia dinozaurilor, ca urmare a impactului cu un asteroid urias, a declansat o extinctie in masa care a modificat cursul vietii pe Pamint si a provocat o „resetare” a padurii, care a dus la raspindirea strugurilor. O echipa de cercetatori de la mai multe muzee si universitati americane a descoperit…

- Disparitia dinozaurilor, ca urmare a impactului cu un asteroid urias, a declansat o extinctie in masa care a modificat cursul vietii pe Pamant si a provocat o „resetare” a padurii, care a dus la raspandirea strugurilor, conform unui studiu citat luni de EFE, potrivit Agerpres.

- GreenWEEE, parte din GreenGroup și unul dintre liderii de piața in reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice in Romania, inaugureaza a treia fabrica de reciclare a companiei, situata in Buzau, și o linie de reciclare pentru motoarele electrice, o premiera naționala, potrivit unui…

- Intr-o noua lucrare care cu siguranța va genera controverse in comunitatea științifica, o echipa de cercetatori de la Harvard și de la Universitatea Tehnologica din Montana speculeaza ca observarea de "Phemonemoniuni Anomale Neidentificate" (UAP) - limbaj birocratic pentru OZN-uri, practic - "poate…

- Economia Germaniei va pierde anul acesta circa 49 de miliarde de euro, pe care companiile le-ar putea obtine daca nu ar fi afectate de criza de forta de munca, potrivit unui studiu prezentat duminica de Institutul german pentru Cercetare Economica (IW), apropiat patronatelor.

- Conform site ului LicitatiaPublica.ro, valoarea totala este de 539.500 lei.Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Sulina, judetul Tulcea, a atribuit un contract privind serviciile de "Studiu geofizic, batimetric, side scan sonar si magnetometric in vederea identificarii de structuri antropice cu…

- Proiectul de hotarare nr. 205 2024 privind aprobarea documentatiei tehnico economica ndash; faza Studiu de fezabilitate S.F. P.A.C. si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Reamenajarea spatiului verde zona Parc Tabacarie din municipiul Constanta se afla pe ordinea de zi…

- Conform unui studiu Kantar realizat pe un eșantion reprezentativ de consumatori*, peste 50% dintre consumatorii romani intervievați au aderat pana in prezent la Sistemul de Garanție -Returnare. Dintre aceștia, 25% returneaza constant ambalajele SGR la punctele de returnare, iar 58% au returnat ambalaje…