Studiu: Cu cât bărbații sunt mai inteligenți, cu atât înșală mai puțin Femeile inca mai pot visa la un barbat fidel! Oamenii de știința au descoperit ca barbații inteligenți inșala mai puțin. Astfel, cercetatorii au demonstrat ca, in condițiile moderne, natura poligama a barbatului este inlocuita de monogamie. Barbat inteligent egal barbat fidel Cu cat un barbat este mai inteligent, cu atat este mai mica probabilitatea ca el sa iși inșele partenera, susțin cercetatorii de la Institutul de Economie din Londra, citați de Business Insider . „Barbații cu un IQ mai mare valoreaza mai mult monogamia și sexul cu o singura persoana fața de barbații mai puțin inteligenți”,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

