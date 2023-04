Stiri pe aceeasi tema

- Criminalitatea cibernetica este cel mai raspandit si perturbator eveniment experimentat de companii in ultimii doi ani, arata o analiza PwC Romania. De asemenea, datele firmei de cercetare Cybersecurity Ventures arata ca, pana in 2025, costurile generate de criminalitatea cibernetica vor ajunge la 10,5…

- Un nou sondaj global realizat de Kaspersky, „The smart home of almost everything: From the fridge to TV, how we’ll embrace the year of the virtual assistant in 2023”, exploreaza principalele obiceiuri digitale, obstacolele și utilizarea dispozitivelor smart home. Un nou sondaj Kaspersky care exploreaza…

- Piața locala de incuietori smart va crește cu cca 10% in urmatorii 5 ani, potrivit estimarilor realizate de ASSA ABLOY Romania, filiala a grupului suedezo-finlandez cu același nume, dar și unul dintre jucatorii de top ai pieței de soluții de acces. Acest lucru va fi resimțit atat pe segmentul rezidențial,…

- Ferid Belhaj, vicepresedintele Bancii Mondiale pentru Orientul Mijlociu si Africa de Nord, considera ca eforturile de reconstructie din Turcia si Siria in urma cutremurelor gemene devastatoare de saptamana trecuta vor costa ”miliarde de dolari”. Banca Mondiala a promis deja o finantare de aproximativ…

- Cat de dispuși sunt cetațenii UE sa ofere acces la datele lor personale atunci cand sunt online? Cele mai recente date din Studiul privind utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) in gospodarii și de catre indivizi arata ca 1 din 2 persoane cu varste cuprinse intre 16-74 de ani a…

- Novak Djokovici a castigat turneul Australian Open pentru a zecea oara, dupa ce l-a invins, duminica, pe Rod Laver Arena, pe Stefanos Tsitsipas, si l-a egalat pe spaniolul Rafael Nadal la numarul de titluri de grand slam-uri: 22. Djokovici, cap de serie numarul 4 si locul 5 mondial, s-a impus, cu scorul…

- Infractorii cibernetici continua sa vizeze utilizatori din Romania prin atacuri de tip phishing, metoda preferata de propagare este e-mail-ul, iar mesajele-capcana sunt din ce in ce mai bine scrise in limba romana. Astfel, aceste tentative de frauda devin mai credibile, iar potențialele victime pot…

- S-ar parea ca plafonarea prețului la gaze blocheaza ieftinirea gazelor, sau cel puțin asta spune un expert din domeniu. Valoarea prețului plafonat la gaze pentru populație este cauza prețului ridicat ofertat la gaze pentru populație, arata Dumitru Chisalița, președintele Asociației Energia Inteligenta…