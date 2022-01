STUDIU. Creșterea prețurilor, cea mai mare îngrijorare a românilor în 2022 Cresterea preturilor este cea mai mare ingrijorare a romanilor in acest an, desi ei se declara mai optimisti decat in trecut, conform unui studiu Ipsos care a acoperit 33 de tari. Romanii au avut un an dificil intr-o masura mult mai mare comparativ cu media tarilor investigate, insa se declara optimisti cu privire la 2022. […] The post STUDIU. Creșterea prețurilor, cea mai mare ingrijorare a romanilor in 2022 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea preturilor este cea mai mare ingrijorare a romanilor in acest an, desi ei se declara mai optimisti decat in trecut, conform unui studiu Ipsos care a acoperit 33 de tari. In acelasi timp, cetatenii au declarat ca nu vor deveni mai toleranti cu ceilalti. Majoritatea persoanelor participante…

- Seful DSU, Raed Arafat a anuntat ca romanii nevaccinati ar putea sta mai mult in carantina. Masura s-ar aplica in cazul in care o persoana nevaccinata intra in contact cu un om infectat cu coronavirus, potrivit Antena3. “Urmeaza sa se faca o modificare la decizia CNSU pe perioada de carantinare și pe…

- Presedintele Klaus Iohannis cere masuri la nivelul UE pentru blocarea creșterii prețurilor la energie și gaze.”Noi avem masuri de compensare a facturilor, insa acestea nu pot continua la nesfarșit. E nevoie de soluții pe termen lung”, a transmis, joi, Iohannis, inaintea participarii la reuniunea Consiliului…

- Romanii simt din plin scumpirile din acest an. Prețurile la alimentele de baza au crescut considerabil in ultimele luni, iar iarna aceasta și facturile la caldura s-au dublat. ”Indicele preturilor de consum in luna noiembrie 2021 comparativ cu luna octombrie 2021 este 100%. Rata inflatiei de la inceputul…

- Premierul Nicolae Ciuca spune, in mesajul transmis, miercuri, cu ocazia Zilei Nationale, ca, pentru el, eroii acestui an sunt romanii, care, in ciuda crizei generate de pandemia de COVID-19 si a suferintelor, au muncit, au fost solidari, au facut sacrificii si au depus zi de zi eforturi in aceasta lupta…

- PSD a stabilit masuri urgente pentru viitorul Guvern, condiții pe care le vor incluse in viitorul program de guvernare, daca celelalte partide politice iși asuma sa le implementeze. Printre aceste masuri se numara șcaola in format fizic cu testare saptamanala a elevilor și a cadrelor didactice, testarea…

- Inflația anuleaza, pentru prima oara in ultimii zece ani, creșterile salariale. Salariul mediu din Romania a crescut in acest an cu 6,4%, ajungand la valoarea de aproape 3.500 de lei. Romanii nu simt majoarea in buzunar, beneficiile majorarilor salariale fiind anulate de inflatia de 6,3%, arata datele…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis ca social-democrații vor construi saptamana viitoare o majoritate concreta, pentru a trece prin Parlament plafonarea prețurilor la energie și gaze, dupa ce „dupa doi ani de administrat țara, Dreapta și-a epuizat orice resursa de credibilitate și competența”.…