- O echipa de oameni de stiinta din Australia a descoperit modul in care o proteina putin studiata pana in prezent poate accelera dezvoltarea cancerului de san si raspandirea acestuia in organism, informeaza marti agentia Xinhua, scrie agerpres.ro.

- O agentie pentru stiinta din Australia a dezvaluit care sunt cele mai des intalnite obiecte care polueaza marile, oceanele si zonele de coasta din lume, relateaza miercuri Xinhua. Organizatia pentru Cercetare Stiintifica si Industriala a Commonwealth-ului (CSIRO) a publicat miercuri o…

- Cel putin 45 de persoane care practicau mineritul ilegal au murit marti dimineata in urma unor alunecari de noroi in orasele Massakpa si Bamgoma, din nord-vestul Liberiei, informeaza Xinhua, citand surse locale.Banku Sheriff, un lider al tinerilor din Bamgoma, care a asistat la operatiunile…

- Cercetatori de la Universitatea Monash din Melbourne, Australia, au anuntat ca folosind o doza de Ivermectina (o substanta folosita in lotiunile impotriva paduchilor si in medicamentele si cremele pentru tratarea scabiei) au reusit sa stopeze, in doua zile si in conditii de laborator, raspandirea virusului…

- Stramosul direct al omului, Homo erectus, ar fi aparut cu cel putin 150.000 de ani mai devreme decat se credea pana acum, in Africa de Sud, conform unui nou studiu, citat joi de Press Association. Concluziile, care se bazeaza pe fragmente de craniu descoperite recent intr-un sit din apropierea orasului…

- O potentiala tinta pentru dezvoltarea unui medicament a fost identificata intr-o proteina recent mapata din noul coronavirus, a anuntat luni o universitate din Statele Unite, citata de Xinhua. Proteina recent mapata se numeste Nsp15. Ea este o componenta a coronavirusurilor si este esentiala pentru…