Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii europeni i-au imbogațit pe producatorii americani de ingrașaminte, care au ajuns sa export in luna august, cat fusese inregistrat in tot anul 2021. Explozia exporturilor are loc dupa ce majorarea preturilor la gaze naturale in Europa a marit costurile pentru productia de ingrasaminte pe vechiul…

- Statul este principalul castigator al cresterilor mari de preturi la energie electrica si gaze, in conditiile in care 95% din crestere se duce la bugetul de stat, a afirmat, marti, Gabriel Biris, managing partner la Biris Goran, in cadrul conferintei Forumul Economic Roman, scrie Agerpres. „M-am uitat…

- In contextul inflației, tichetele de masa primite de la angajator reprezinta o soluție practica pentru o masa de pranz mai accesibila si mai echilibrata. Puterea de cumparare a 8 din 10 angajați ar fi afectata in lipsa tichetelor de masa. 7 din 10 angajați au devenit mai conștienți de necesitatea de…

- In cadrul sesiunii plenare a Forumului internațional Saptamana Energiei Ruse de la Moscova (Russian Energy Week), președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Europa va fi forțata sa tipareasca bani, din cauza creșterii prețurilor la energie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Surse ruse au susținut ca forțele ruse aduc rezerve suplimentare pentru a consolida pozițiile ruse in apropiere de Lyman, dar unii bloggeri au criticat comandamentul militar rus pentru ca nu a invațat din greșelile sale din regiunea Harkov.

- Cand vine vorba de efectele crizei din energie si ale inflatiei in sectorul agroalimentar european, povestea cea mai des rostogolita este una despre costuri impovaratoare, cu risc de faliment, nevoie urgenta de ajutor si scumpiri de supravietuire. Este o poveste intalnita si in alte parti. Fii…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Cumparatorii germani de gaze naturale rusești au reluat nominalizarile pentru furnizarea de gaze prin conducta Nord Stream 1, pentru prima data de cand gazoductul, a fost inchis pentru intreținere in urma cu aproximativ trei saptamani, potrivit datelor operatorului din partea…

Milioane de persoane care au avut Covid-19 nu și-au mai recuperat mirosul sau gustul: STUDIU Circa 5% dintre pacienții din intreaga lume care au avut Covid-19, adica in jur de 27 de milioane de oameni, inca…