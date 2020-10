Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de marti, 20 octombrie, cursurile au trecut, in Capitala, in sistem online, dupa ce incidenta COVID-19 anuntata in raportarea Grupului de Comunicare Strategica (GCS) a urcat, brusc, la 3,02 cazuri la mia de locuitori. "Deocamdata, masura de organizare a lecțiilor online e dispusa…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a afirmat miercuri ca evenimentele private – nunti, botezuri, petreceri in grup – sunt pe primul loc privind sursele de transmitere a COVID-19, conform unei analize facute de Ministerul Sanatatii, acesta fiind si motivul interzicerii organizarii in urmatoarele 30 de zile…

- Autor: Publicat: 7 Iulie, 2014 - 13:11 Cornel NISTORESCU Poliția și procurorul au descins in casa șefului Oficiului pentru Combaterea Spalarii Banilor. Joi a demisionat ca sa nu fie luat de pe strada! Este un aranjament clar și un semn ca a fost avertizat ce va pați și i s-a cerut demisia. – Adio,…

- Dupa ce Romania a inregistrat pentru a treia zi consecutiv peste 3.000 de cazuri noi de coronavirus in 24 de ore, Ludovic Orban a facut o vizita care nu era trecuta pe agenda oficiala a premierului la sediul DSP București. Ieri, președintele Klaus Iohannis a facut și el o vizita la DSP București, dar…

- Coronavirusul a mai ucis un medic, este vorba de un doctor de 60 de ani de la Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni din București, potrivit StirileProtv.Medicul ortoped in varsta de 60 de ani de la Spitalul de Urgența Bagdasar-Arseni din București a decedat dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Acesta era…

- Explicații de ultima ora din partea premierului Ludovic Orban. Membrii secțiilor de votare nu vor fi testați pentru depistarea COVID-19, a anunțat Orban, miercuri, la Galați. Premierul spune ca Romania nu are posibilitatea de a-i testa pe toți cei care vor participa la procesul electoral de duminica,…

- Intr-o postare pe pagina de facebook, aceasta a preluat opinia unui celebru medic nefrolog, Suzanne Humphries, care este de asemena o adepta a curentului antivaccinare. Potrivit lui Humphries, purtatul maștii de protecție ii face pe oameni sa iși reinhaleze propriul dioxid de carbon. Iar acest lucru…