Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu internațional despre COVID releva ca femeile insarcinate fac forme mai ușoare ale bolii, in caz de infectare, in comparație cu restul populației. In același timp, nou-nascuții ale caror mame sunt pozitive la coronavirus prezinta deja anticorpi, potrivit www.rcog.org.uk . Este necesara…

- Ziarul Unirea Mai puțin de 80 la suta dintre persoanele infectate cu COVID-19 au anticorpi detectabili: STUDIU Un studiu realizat de specialistii „Regina Maria” arata ca sub 80% dintre peroane au anticorpi detectabili. Reteaua de sanatate „Regina Maria” a lansat in august un studiu pentru a investiga…

- Este putin probabil ca persoanele care au avut COVID-19 sa contracteze din nou virusul timp de cel putin sase luni dupa prima infectare, potrivit unui studiu britanic in randul cadrelor medicale aflate in prima linie in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.

- Persoanele care au avut COVID-19 au sanse mici sa se reinfecteze in mai putin de sase luni dupa prima infectare, arata rezultatele unui studiu britanic referitor la coronavirus facut in randul cadrelor medicale, informeaza Agerpres.

- Sa fii insarcinata si sa primesti diagnostic de infectare cu noul coronavirus poate fi o veste ingrijoratoare pentru orice viitoare mamica. Acum cateva saptamani, aceasta gravida a primit rezultat pozitiv la testul COVID.

- Anticorpii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 se mentin in organism timp de cel putin patru luni dupa infectare si ar oferi imunitate impotriva coronavirusului in aceasta perioada, potrivit unui studiu publicat marti de Institutul National pentru Sanatate si Asistenta Sociala (THL) din Finlanda,…

- Anticorpii pacientilor diagnosticati cu Covid-19 se mentin in organism dupa infectare, insa ofera imunitate pentru o scurta perioada de timp. Potrivit unui studiu realizat in Finlanda, persoanele care s-au vindecat devin imune timp de aproximativ patru luni.

- Anticorpii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 se mentin in organism timp de cel putin patru luni dupa infectare si ar oferi imunitate impotriva coronavirusului in aceasta perioada, potrivit unui studiu publicat marti de Institutul National pentru Sanatate si Asistenta