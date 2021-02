Studiu: coronavirusul se răspândește mai mult prin aer decât prin suprafețe Un editorial din revista Nature arata faptul ca infectarea cu coronavirus de pe suprafețe este rara, virusul fiind transmis mai ușor prin aer. In editorial se subliniaza și faptul ca Organizația Mondiala a Sanatații ar trebui sa clarifice recomandarile pe aceasta tema, cu scopul de a combate mai eficient raspandirea virusului pe calea aerului. Totodata, articolul arata ca virusul se transmite predominant prin aer, de oameni care vorbesc sau canta și emit astfel picaturi de saliva sau particule mici, in timp ce infectarea de pe suprafețe pare sa fie rara. Agențiile de sanatate publica susțin ca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

