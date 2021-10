Studiu: Copiii se îmbolnăvesc la fel de ușor de Covid – 19 ca adulții. Ce diferențe se înregistrează totuși Copiii sunt la fel de vulnerabili ca adulții in ceea ce priveste contractarea virusului, arata un studiu internațional. Diferenta consta in simptomatologia COVID. Cei mici au simptome care dureaza mult mai putin decat in cazul adultilor. Cercetarea, publicata in jurnalul medical JAMA, vine la doar o zi dupa ce Pfizer si BioNtech au cerut oficial autorizarea de urgenta a unei doze mai mici de vaccin, pentru copiii cu varste intre 5 si 11 ani. Concret, studiul arata ca cei mici tind sa fie asimptomatici (52% din copiii sub 4 ani nu au simptome de boala, 50% din copiii cu varste intre 5 si 11 ani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii sunt la fel de vulnerabili ca adulții in ceea ce priveste contractarea virusului, arata un studiu publicat vineri. Diferenta consta in simptomatologia COVID. Cei mici au simptome care dureaza mult mai putin decat in cazul adultilor. Cercetarea, publicata in jurnalul medical JAMA, vine la doar…

- Pfizer a anuntat joi ca a depus un dosar prin care cere Agentiei americane a medicamentului sa autorizeze vaccinarea copiilor cu varsta intre 5 si 11 ani cu serul pe care l-a dezvoltat impreuna cu BioNTech.

- “Aceasta este doar o estimare, dar credem ca acest lucru inseamna ca, in perspecitva toamnei si iernii, ne asteptam ca impactul minim estimat al scaderii imunitatii va fi de 600.000 de cazuri suplimentare de Covid-19”, a declarat presedintele Moderna, Stephen Hoge, intr-o conferinta telefonica cu investitorii.…

- Pfizer anticipeaza ca va publica datele unui studiu clinic privind eficacitatea vaccinarii Covid-19 a copiilor cu varste intre 6 luni si 6 ani la sfarsitul lui octombrie, potrivit Reuters. Datele despre vaccinul Covid pentru copiii cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani vor veni mult mai devreme, a spus…

- Agenția Europeana pentru Medicamente a transmis joi, ca deși continua sa evalueze datele, statele membre ale Uniunii Europene pot deja sa ia in considerare pregatirile pentru administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19, relateaza Reuters, citata de HotNews.ro . Statele Uniunii Europene…

- Doi copii, unul de o luna și altul de 4 ani sunt internați in stare grava la Spitalul „Matei Balș” din Capitala, dupa ce testele au dovedit ca au COVID. Copiii au ajuns la medic cu febra foarte mare, dupa ce parinții i-au ținut acasa pana in ultimul moment. Mamele lor nu sunt vaccinate și s-a dovedit…

- La mai putin de o luna de la debutul campaniei de administrare a unei a treia doze de vaccin pentru Covid-19, in Israel au aparut primele semne ale impactului acesteia asupra ratei de infectare si a formelor grave de imbolnavire cauzate de varianta Delta a coronavirusului, informeaza Reuters. Primul…

- Vaccinați-va copilul!Daca are peste 12 ani, pentru siguranța lui și a familiei, duceți-l la vaccinare, pentru a avea imunitate la inceperea școlii. „Pfizer și Moderna dau eficiența de peste 80% dupa prima doza și de peste 90% la rapel. Spre deosebire de adulții care s-au imunizat in februarie-martie,…