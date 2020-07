Stiri pe aceeasi tema

- Chiar si o crestere moderata a valorilor tensiunii arteriale este asociata cu o speranta de viata mai redusa. Modificarea obiceiurilor alimentare si a stilului de viata pot aduce ameliorari, tinand sub control tensiunea arteriala, si pot reduce riscurile asociate cu complicatii ale starii de sanatate.…

- Premierul Ludovic Orban ii indeamna pe romani sa respecte regulile si sa se protejeze in contextul in care riscul de transmitere a noului coronavirus in comunitate a crescut semnificativ. "Odata cu masurile de relaxare, chiar daca noi le-am luat intr-o cadenta bine gandita, pas cu pas, treptat, numarul…

- CHIȘINAU, 9 iun - Sputnik. Deficitul de vitamina K poate fi legat de formele severe de Covid-19, potrivit unor cercetari ale oamenilor de știința britanici, relateaza The Guardian. © CC0 / Pixabay / FotoshopTofsZiua Mondiala a Siguranței Alimentare: Mesajul ANSA Intr-un studiu realizat in…

- Cafeaua este nelipsita din meniul zilnic al multor persoane. Consumul acestei bauturi este, de multe ori, asociat cu problemele legate de tensiunea arteriala și insomnii. Cat de multa cafea este periculoasa? Nutriționistul Gianluca Mech explica beneficiile acestei bauturi, dar și limita peste care nu…

- Este vorba de unul dintre fructele sezonului și anume, cireșele! Consumul de cireșe poate sa ajute persoanele care sufera de insomnie. Oamenii iau medicamente care sa le îmbunatațeasca somnul Cireșele sunt o sursa naturala de melatonina, un hormon care ajuta la reglarea circuitului…

- CHIȘINAU, 22 mai - Sputnik. Dupa ce autoritațile au anunțat incheierea starii de urgența in data de 15 mai, mulții cetațeni s-au relaxat și au uitat de masurile de protecție impotriva COVID-19. Așa se face ca acum numarul zilnic al cazurilor de infectare cu coronavirus a inceput iarași sa creasca.…