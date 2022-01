Studiu – Consumul redus de carne reduce emisiile de gaze

Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea consumului de carne si produse lactate in tarile cele mai bogate ar contribui cu reducerea cu peste 60% a emisiilor de gaze cu efect de sera rezultate din activitatile agricole, pe langa faptul ca ar imbunatati sanatatea populatiei, arata o cercetare publicata de revista stiintifica Nature…

- Creșterea excesiva a bacteriei Klebsiella in intestine este asociata cu o prezența crescuta a anumitor celule imunitare și cu dezvoltarea unor leziuni neurologice la sugarii nascuți prematur, potrivit doc.ro Sugarii extrem de prematuri sunt expuși unui risc ridicat de leziuni cerebrale, iar cercetatorii…

- Studiul a fost realizat in urma incrucisarii datelor istorice privind emisiile si angajamentele luate inainte de recenta conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP 26) de catre principalii cinci cei mai mari cinci emitatori la nivel mondial - China, Statele Unite, Uniunea Europeana, India si…

- Exista o adevarata piața organizata pentru jucariile LEGO care aduc prețuri stratosferice, avand in vedere prețul pe care il aveau inițial in magazinele de jucarii. Un studiu analizeaza acest fenomen ca pe o investiție alternativa serioasa și constata ca randamentul mediu bate aurul, obligațiunile și…

- Tehnologia poate avea un efect miraculos asupra banilor publici. O demonstreaza primaria din Arad, care se poate mandri cu o economie substanțiala. Totul dupa ce a instalat GPS pe mașinile instituției. S-a facut astfel o economie de doua tone de carburanți.

- In cafenele, restaurante si saloanele de coafura din Austria se interzice accesul celor nevaccinați impotriva COVID-19, in timp ce infectiile se apropie de recordul stabilit in urma cu un an. Aproximativ 64% din populatia Austriei este complet vaccinata impotriva COVID-19, in conformitate cu media Uniunii…

- Consumul de alimente procesate poate duce la pierderi semnificative și drastice a memoriei. Un studiu recent realizat de Universitatea de Stat din Ohio a aratat ca o dieta de patru saptamani constind din alimente cu un nivel inalt de procesare a provocat o reacție inflamatorie in creierul șobolanilor…

- Consumul de carne poate imbunatați sanatatea mintala, in timp ce vegetarianismul poate cauza depresie. Conform studiului realizat la Universitatea din Alabama, publicat in revista Critical Reviews, o dieta vegetariana sau vegana ar putea crește șansele de depresie, conform India Times. Cercetatorii…