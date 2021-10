Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Emmanuel Macron a anunțat in aceasta saptamana ca tratamentul pentru tulburarile psihologice va fi decontat de stat in Franța. Acest lucru ar trebui sa se intample din 2022, noteaza ABC News . „Consecințele pandemiei sunt la fel de tangibile in sanatatea mintala, ca și in sanatatea fizica”,…

- Cercetatorii din domeniul sanatații de la Universitatea din Michigan au descoperit ca mancatul unui singur hot dog poate sa scurteze viața cu 36 de minute, relateaza CNN. Inre-un studiu publicat luna aceasta in revista Nature Food, cercetatorii au analizat 5.853 de alimente din dieta SUA și au masurat…

- Cercetatorii din domeniul sanatații de la Universitatea din Michigan au descoperit ca mancatul unui singur hot dog poate sa scurteze viața cu 36 de minute, relateaza CNN. Inre-un studiu publicat luna...

- Cercetatorii de la o Universitatea din Michigan au descoperit faptul ca, daca mananci un hot dog iți poate scurta viața cu 36 de minute. Intr-un studiu publicat in revista Nature Food, in luna august, cercetatorii in Nutritie au analizat 5.853 de alimente din dieta americanilor si au masurat efectele…

- Infecția Covid-19 este mult mai grava la pacienții ai caror autoanticorpi neutralizeaza interferonii. Explicația este foarte simpli, acești interferoni sunt esențiali in lupta organismului impotriva infecției. Cercetatorii continua sa obțina succese in ințelegerea modului in care virusul SARS-Cov-2…

- Numarul cazurilor de COVID-19 se stabilizeaza in Franta, dar efectele pandemiei provoaca in continuare probleme majore de sanatate mintala in randul populatiei, potrivit unui sondaj recent. DPA noteaza ca aproximativ 13% dintre persoanele care au participat la sondaj au aratat semne de depresie, in…

- Desi numarul cazurilor de COVID-19 se stabilizeaza in Franta, efectele pandemiei provoaca in continuare probleme majore de sanatate mintala in randul populatiei, potrivit unui sondaj recent, informeaza DPA. Circa 13% dintre persoanele care au participat la sondaj au aratat semne de depresie,…

- Copiii care traiesc in orașe mari sau in zone in care poluarea aerului este la cote alarmante au mai multe șanse sa aiba probleme de sanatate mintala cand ajung adulți, arata un nou studiu citat de Daily Mail. Cercetatorii arata ca o atmosfera incarcata cu substanțe toxice are efecte similare…