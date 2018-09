Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de alcool constituie unul dintre principalii factori de îmbolnavire și deces pe plan mondial, cel mai sigur mod de eliminare a riscurilor fiind evitarea totala a alcoolului, conform unui studiu efectuat pentru revista The Lancet. "La nivel mondial, consumul de alcool a fost…

- Comunitatea globala este in pragul unui moment istoric, in contextul in care, pana in anul 2020, peste jumatate din populatia lumii va putea fi catalogata drept "clasa mijlocie", conform expertului Homi Kharas, de la Institutul Brookings, citat de cotidianul The Washington Post, citat de Mediafax.Homi…

- Barbatii din Romania se situeaza pe primul loc la consumul moderat de alcool, cu aproximativ 8,2 bauturi pe zi, se arata intr-un studiu privind limita de siguranta in consumarea bauturilor alcoolice, arata o analiza internationala realizata pentru Global Burden of Disease Study.

- Barbatii din Romania se situeaza pe primul loc la consumul moderat de alcool, cu aproximativ 8,2 bauturi pe zi, se arata intr-un studiu privind limita de siguranta in consumarea bauturilor alcoolice, arata o analiza internationala realizata pentru Global Burden of Disease Study.

- Simona Halep incepe, luni, saptamana cu numarul 42 ca lider in clasamentul WTA, cu 2.086 de puncte in plus fata de ocupanta locului secund, Caroline Wozniacki, diferenta in crestere de la 1.926 de puncte, dupa ce jucatoarea romana a jucat finala turneului de la Cincinnati, iar daneza a fost eliminata…

- Un studiu realizat de Euler Hermes Research la nivel global arata ca durata de incasare a creantelor a crescut cu 2 zile, ajungand la o medie de 66 de zile la nivel global, cel mai inalt nivel din 2007. In ce priveste Romania, cele mai afectate domenii de plata cu intarziere a facturilor sunt cel pharma…

- Compania TAROM anunta intarzieri pe toate cursele din cauza indisponibilitatii sistemului SITA (Departure Control System) la nivel mondial, conform unui comunicat remis, sambata, AGERPRES . “Operatiunile de Check-In si Boarding sunt suspendate pana la rezolvarea problemelor care fac sistemul SITA nefunctional.…

- Sistemul SITA a fost si este functional pe aeroporturile din Bucuresti (Otopeni si Baneasa), iar activitatea nu a fost afectata, a transmis sambata Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Compania TAROM anunta intarzieri, sambata, pe toate cursele din cauza ca sistemul global SITA (Departure…