Studiu: Concediul, prilej pentru studierea unui nou job Candidații profita de perioada concediilor sa exploreze noi oportunitațile profesionale, arata un studiu recent realizat de Bestjobs . Aplicarile din București și Ilfov sunt aproape egale cu suma urmatoarelor 4 județe din clasamentul celor mai dinamice județe De la inceputul verii, cautarile de joburi s-au menținut la cote ridicate, atingand un record in luna iulie, semn ca angajații profita de perioada concediilor pentru a se ocupa de planurile profesionale pentru finalul acestui an și pentru 2023, se arata intr-un comunicat de presa al Bestjobs, remis cotidianului național “Romania libera”.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

