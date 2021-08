Stiri pe aceeasi tema

- Peste 75% dintre companiile din Romania sunt fraudate de proprii angajați, perioadele de criza amplificand fenomenul fraudei ocupaționale, potrivit unei analize a Corporate Intelligence Agency, companie de management al riscului dedicata mediului de afaceri, relateaza Mediafax. „2020 a venit…

- Valoarea pietei de servicii de corporate intelligence din Romania s-a apropiat de 10 milioane de euro in 2020, iar companiile multinationale din retail, investment, banking, productie, farmaceutica, IT, oil & gas, constructii, logistica, asigurari si telecom sunt principalii clienti ai serviciilor…

- Cifra de afaceri obtinuta la nivelul mediului de business a inregistrat in pandemie o scadere de aproximativ 1,7%, de la peste 1.518 miliarde de lei in anul 2019, la 1.492 de miliarde de lei in anul 2020, potrivit unui studiu realizat de Termene.ro, informeaza News.ro. ”Cifra de afaceri obtinuta…

- Studiu Microsoft Raportul Microsoft evidențiaza provocarile și oprtunitațile pe care le-au intalnit companiile din regiune, inclusiv din Romania, in ceea ce privește securitatea cibernetica, pe masura ce se adaptau la “noua realitate” și la mediul de lucru hibrid Organizațiile din Europa Centrala și…