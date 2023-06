Stiri pe aceeasi tema

- Primul trimestru din 2023 s-a incheiat cu investitii imobiliare in valoare totala de 120 milioane de euro in Romania, aproape dublu fata de primele trei luni din 2022, tranzactiile in segmentul industrial si logistic reprezentand aproximativ 50- din volum, iar cele din segmentul birourilor circa 40-,…

- Romania este tara din Europa Centrala si de Est care a adoptat in anul 2022 cele mai multe acte normative, majoritatea initiate de Guvern. Executivul mentine tendinta de a guverna prin ordonante, inceputa in contextul pandemiei. Situatia este asemanatoare si in restul tarilor din ECE. Acestea sunt principalele…

- Forumul APPR, organizație a fermierilor din Romania, a semnat„Apelului Comun organizatiilor de fermieri din Europa Centrala si de Est catre Comisia Europeana,” alaturi de alte organizații de fermieri din Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia (Grupul Vișegrad) și Croația, anunța un comunicat al Forumului…

- 65 de sportivi, baieți și fete, din 12 țari, au raspuns provocarii Central European Padel Tour (CEPT), competiție a profesioniștilor din Europa. Sportivi profesioniști din Cehia, Croația, Germania, Italia, Moldova, Polonia, Romania, Serbia, Slovacia, Spania, Tunisia și Ungaria vor evolua pe cele cinci…

- In raportul cu privire la efectele razboiului din Ucraina asupra țarilor din vecinatate (aprilie 2023), Focus Economics observa ca, in ciuda razboiului și a crizei energetice severe, Europa Centrala și de Est (Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia…

- Analiza a publicației elene OIKONOMIKOS TACHYDROMOS , preluata de Rador: In raportul cu privire la efectele razboiului din Ucraina asupra țarilor din vecinatate (aprilie 2023), Focus Economics observa ca, in ciuda razboiului și a crizei energetice severe, Europa Centrala și de Est (Bulgaria, Croația,…

- Directorii financiari din Europa Centrala și de Est se așteapta la o perspectiva economica negativa pentru 2023, arata un studiu al Deloitte. Studiul legat de tendintele acestora a fost realizat in perioada octombrie-decembrie 2022 in randul reprezentanților a 15 state: Albania, Bulgaria, Bosnia și…

- In februarie, tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei au fost Ungaria (25,8%), Letonia (20,1%), Cehia (18,4%), Estonia (17,8%), Polonia si Lituania (ambele cu 17,2%), Slovacia (15,4%), Bulgaria (13,7%) si Romania (13,4%, similar cu nivelul din ianuarie). La polul opus, tarile membre…