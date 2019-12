STUDIU: Comenzile online de mâncare românească au crescut cu 120% în ultimul an Comenzile online de preparate traditionale romanesti au crescut cu 120% in ultimul an, potrivit platformei foodpanda, care arata ca, din totalul comenzilor zilnice inregistrate pe site, circa 40% contin preparate din bucataria romaneasca, iar valoarea medie a unei astfel de comenzi este de 60 lei, conform News.ro. In topul mancarurilor traditionale romanesti comandate de clientii platformei se afla: ciorba de vacuta, urmata de cartofi taranesti, papanasi, clatite cu dulceata si mici. "Bucataria romaneasca ocupa o pondere semnificativa din totalul numarului de comenzi pe care le… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kaspersky si organizatia "Salvati Copiii" Romania deruleaza o campanie de informare despre riscurile din online, adresata parintilor si profesorilor din mai multe scoli ale Capitalei, in conditiile in care, potrivit unui studiu recent, opt din 10 parinti sustin ca scoala si parintii trebuie sa aiba…

- Pe 15 noiembrie 2019, BusinessMark a organizat a VII-a editie a "Romanian Food & Agribusiness Conference", la JW Marriott Bucharest Grand Hotel. In cadrul acestui eveniment, invitatii au vorbit despre starea agriculturii romanesti, Planul National Strategic (PNS), dublul standard, produsele…

- Rețetele tradiționale romanești sunt un adevarat deliciu și, in ciuda numelor bizare sau unele ingrediente mai puțin folosite astazi, sunt o adevarata "comoara" a bucatariei romanești. The post Retete tradiționale romanești ciudate. Mancare de brozbe și clepezeu appeared first on Renasterea banateana…

- Vanzarile de preparate vegane au crescut de sase ori in ultimul an si de 40 de ori fata de anul 2017, iar pentru anul viitor este asteptat un avans de aproximativ 50% al vanzarilor pe acest segment, potrivit unei platforme de comenzi si livrare de mancare. Pe primul loc in topul preparatelor…

- ​Platforma româneasca de comenzi online si de livrare mâncare hipMenu, cumparata anul trecut de grupul german Delivery Hero, va face trecerea integrala la platforma de comenzi online foodpanda, detinuta de acelasi grup.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Se inmulțesc restaurantele-fantoma! Așa le spun americanii localurilor cu servire doar pe baza comenzilor online. Acum, tendința e sa ieși la restaurant doar la ocazii speciale. In rest, americanii prefera sa comande și sa manance acasa sau la birou.

- ROMANIA-NORVEGIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO Selectionerul Cosmin Contra a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca ar fi fericit ca nationala Romaniei sa castige la limita meciul de marti, cu...

- Bacteriile supravietuiesc cel mai mult pe bancnotele romanesti, in timp ce Croatia are cele mai curate bancnote din lume, pozitie urmata de rupiile indiene. Sunt concluziile unui studiu privind transmisibilitatea bacteriilor de pe bancnote, derulat de...