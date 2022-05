Stiri pe aceeasi tema

- Preturi medii la electricitate si gaze naturale in UE / 2021 Foto: Arhiva. Preturile medii la electricitate si gaze naturale în moneda nationala pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeana au urcat semnificativ în semestrul II din 2021 comparativ cu perioada similara…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna martie pana la 7,8%, de la 6,2% in luna februarie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Lituania (15,6%), Estonia (14,8%), Cehia (11,9%), Tarile de Jos (11,7%), Letonia (11,5%), Bulgaria (10,5%), Polonia

- Majoritatea țarilor din Europa Centrala și de Est știu acum, dimpreuna cu națiunile pe care le reprezinta, ca infrangerea Rusiei putiniste reprezinta adevaratul sfarșit al celui de-al Doilea Razboi Mondial și șansa lor majora de a se integra durabil in destinul colectiv al civilizației euro-americane.…

- Preturile la locuinte (masurate prin Indicele preturilor locuintelor) au urcat cu 9,4% in zona euro si cu 10% in UE, in trimestrul patru din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria,…

- In 2020, un numar total de 601.240 permise de rezidenta au fost eliberate de statele membre UE pentru cetatenii ucraineni, dintre care doar 2.243 au fost eliberate de Romania, ceea ce o plaseaza pe ultimul loc in UE cu 0,1 permise de rezidenta la mia de locuitori, arata datele publicate joi de Eurostat.…

- ”Startup-ul romanesc Frisbo, platforma de e-fulfillment cu cea mai mare prezenta in Europa, care preia depozitarea, ambalarea si livrarea comenzilor online, anunta extinderea operatiunilor in Marea Britanie, Spania, Italia si Austria, in primele luni ale acestui an, facilitand astfel logistica magazinelor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat vineri un apel catre Formatul Bucuresti 9 (B9) (Romania, Bulgaria, Ungaria, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia si Cehia) de a oferi Kievului asistenta in aparare, de a impune sanctiuni si a exercita presiuni asupra Rusiei pentru a pune capat…

- Productia industriala a crescut cu 1,6% in zona euro si cu 2,5% in Uniunea Europeana in decembrie 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, iar Malta, Irlanda, Cehia, Germania, Franta si Romania au inregistrat cea mai semnificativa scadere, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de…