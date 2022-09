Studiu clinic în Cuba: Specialiștii vor să obţină un tratament împotriva Alzheimer Cuba va demara o noua etapa a unui studiu clinic ce vizeaza un medicament dezvoltat de un laborator national cu scopul de a trata maladia Alzheimer, care figureaza printre principalele cauze de deces in aceasta tara, a anuntat vineri intr-un raport Ministerul cubanez al Sanatatii, citat de AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Provocand pierderea progresiva a memoriei, maladia Alzheimer - marcata miercuri, 21 septembrie, printr-o zi internationala dedicata combaterii acestei boli - afecteaza peste 30 de milioane de persoane la nivel mondial si ramane inca fara un tratament curativ, informeaza marti AFP. Fii la curent…

- Ministerul grec al Protecției Cetațenilor acuza Turcia ca se pregatește sa inunde țara cu migranți, dupa ce tensiunile dintre cele doua țari au escaladat recent in Marea Egee. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un turist italian bolnav de variola maimutei - primul caz recenzat in Cuba - a murit duminica, a anuntat luni Ministerul cubanez al Sanatatii, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat miercuri ca vaccinul impotriva variolei maimutei nu este un panaceu pentru sanatatea publica, dupa ce au fost raportate cazuri de imbolnavire post-vaccinala. transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dat asigurari marti ca epidemia de variola maimutei nu are legatura cu aceste animale, deplangand faptul ca maimute ar fi fost atacate in Brazilia, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In urma invaziei Rusiei in Ucraina, infrastructura țarii a fost afectata cu 108,3 miliarde de dolari, potrivit unui studiu al Universitații de Economie din Kiev, publicat in aceeași zi in care Ministerul ucrainean al Apararii a estimat ca razboiul a lasat 3,5 milioane de persoane fara adapost.…

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a anuntat ca cel putin 18 angajați din domeniul medical au fost ucisi si aproape 900 de unitati sanitare au fost avariate sau distruse in urma invaziei Rusiei in Ucraina, care a intrat duminica in cea de-a sasea luna, transmite Reuters. Fii la curent cu cele…

- Productia de petrol din Ecuador este la un ''nivel critic'' si va fi suspendata in 48 de ore daca protestele si blocadele vor continua in tara, a anuntat duminica Ministerul ecuadorian al Energiei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…