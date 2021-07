Stiri pe aceeasi tema

- Circa jumatate dintre romani sunt mulțumiți de relațiile cu familia, prietenii sau partenerul de viața, de locul și mediul de munca, arata studiul Reveal Marketing Research. Totodata, 10% nu sunt...

- Peste jumatate dintre romani se declara multumiti de relatiile cu persoanele apropiate (familie, prieteni sau partener), locul de munca actual si mediul de lucru, reiese dintr-un studiu de specialitate, publicat marti. Conform cercetarii Reveal Marketing Research, in luna 2021, o pondere…

- Unu din trei romani planuieste sa isi cumpere o locuinta in urmatorul an, desi 70% considera ca pretul actual al unei case este supraevaluat si 77% cred ca valoarea va creste in 2022, arata un studiu Ipsos realizat pentru ING Bank in iunie 2021.

- Mediul de afaceri american a trimis la Forumul Economic Internațional de la Sankt-Petersburg (PMEF-2021) cea mai numeroasa dintre delegațiile straine, in pofida dificultaților existente in relațiile bilaterale. Politica se schimba odata cu politicienii, iar un mediu de afaceri se construiește in…

- Odata ce campania de vaccinare va fi "sparta" in mai multe puncte mici unde se va vaccina, ne putem aștepta sa nu mai avem zilnic zeci de mii de romani vaccinați, insa este o modificare necesara, pentru a se ajunge și la persoanele care nu s-au vaccinat pana acum, spune Gheorghița.Pana acum, campania…

- Jumatate (52%) dintre angajati considera ca au rezultate mai bune atunci cand lucreaza singuri, arata un sondaj realizat pe platforma BestJobs printre utilizatorii serviciilor Grow, iar 23% nu gasesc nicio diferenta intre rezultatele obtinute individual sau in echipa, in timp ce 25% ar prefera sa…

- Senatorul ​Angel Tilvar susține ca este nevoie de un nivel sporit de protecție in mediul online pentru consumatorii romani. „Datele care sunt la dispoziția publicului arata ca exista peste 10.000 de platforme digitale in Uniunea Europeana, iar 40% din intreprinderile care comercializeaza produse…

- Maratonul vaccinarii organizat la Timișoara arata ca lumea se poate imuniza cu cel mai mic efort. In doua nopti și 3 zile au venit oameni de peste tot, inclusiv romani din strainatate pentru o doza de ser Pfizer.