Stiri pe aceeasi tema

- Ieșirea brusca și nepregatita a Chinei din politica „zero-Covid” ar putea duce la aproape un milion de decese, potrivit unui nou studiu, in timp ce țara se pregatește pentru un val de infecții fara precedent, care se va raspandi din cele mai mari orașe

- Timp de aproape trei ani, guvernul chinez a recurs la inchideri stricte, carantine centralizate, teste in masa si urmarirea riguroasa a contactelor pentru a limita raspandirea virusului. Aceasta strategie costisitoare a fost abandonata la inceputul acestei luni, in urma unei explozii de proteste in…

- Strazile din marile orașe din China sunt goale duminica, dupa ce oamenii au ramas in case de frica noului val de Covid. Epidemiologul șef al țarii a declarat ca epidemia actuala va atinge punctul maxim in aceasta iarna și se va manifesta in trei valuri timp de aproximativ trei luni. Un institut de cercetare…

- Ridicarea brusca de catre China a restrictiilor stricte impuse impotriva COVID-19 ar putea duce la o explozie de cazuri si la peste un milion de decese in anul 2023, potrivit noilor previziuni ale Institutului american pentru masuratori si evaluari in domeniul sanatatii (IHME), transmite Reuters, preluat…

- Ridicarea brusca a restricțiilor severe anti-COVID in China ar putea duce la o explozie de cazuri și la peste un milion de decese pana in 2023, potrivit noilor proiecții ale Institutului pentru Masurarea si Evaluarea Sanatatii (IHME), anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, pleaca marti seara la Beijing unde se va intalni joi cu presedintele chinez, Xi Jinping, confruntat cu manifestatii de proportii istorice impotriva restrictiilor sanitare si pentru mai multa libertate, noteaza AFP. „Charles Michel a fost invitat de…

- "Nu vrem teste, vrem libertate"; "Partidul Comunist trebuie sa demisioneze! La fel si Xi Jinping!". Sambata seara, sute de oameni au marșaluit de-a lungul Urumqi Road, bulevardul din Shanghai care iși ia numele de la capitala Xinjiang, unde joi, zece persoane au murit intr-un incendiu. In regiunea…

- China a inregistrat, vineri, 35.183 de noi infectii COVID-19, din care 3.474 simptomatice si 31.709 asimptomatice, a declarat, sambata, Comisia Nationala pentru Sanatate, informeaza Reuters, preluat de News.ro . Este un nou numar record de cazuri COVID, pentru a treia zi consecutiv. Excluzand cazurile…