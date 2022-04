Studiu: Chiar creierul nostru poate declanșa obezitatea Cercetatorii francezi au descoperit ca „dialogul intre intestin-creier” poate inșela apetitul nostru și sa provoace unele boli, cum este obezitatea, transmite HuffPost. De fapt, nu degeaba microbiotul a fost numit „al doilea creier”. Microbiotul nostru intestinal, locul cel mai populat de bacterii din organismul nostru, este extrem de ”vorbareț” cand face schimb cu neuronii noștri. Este un diaglog de bine și, uneori, de rau. Atunci cand dialogul intestin-creier este dezechilibrat, acesta ne poate inșela senzația de foame, explicand unele boli, cum este obezitatea. Aceasta este in esența descoperirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat pe aproximativ 100.000 de persoane din Regatul Unit a dezvaluit ca exista mai multe moduri distincte de somn, relateaza Noi.md cu referire la stiri.md Mai exact, vorbim despre 16 moduri in care dormim sau moțaim. Acest studiu ar putea permite experților sa diagnosticheze mai bine…

- Mai puțin vaccinați, principalii afectați de un nou nou val care deja se face simțit sunt copiii, in special cei cu varste intre 6 și 17 ani. Pentru a ține sub control transmiterea virusului, școlile sunt in centrul atenției. Este punctul de la care pleaca un nou studiu realizat in Italia, care sugereaza…

- Unul dintre alimentele care are beneficii mari pe toate planurile și care este recomandat de toți medicii este oul și costa doar 1 leu. Nutriționistul Gianluca Mech ne ofera 10 alternative sanatoase din care putem alege pentru a sta departe de racelile de sezon. Perioadele de tranziție intre anotimpuri…

- Oamenii de știința au descoperit ca persoanele care consuma zilnic 30g de ciocolata neagra cu 85% cacao sunt mai fericite. De asemenea, aceste îmbunatațiri ale dispoziției au fost asociate și schimbarilor microbiene din tractul gastrointestinal. Potrivit unui nou studiu publicat în…

- O noua cercetare privind pierderea brusca in greutate descopera o posibila cauza a casexiei (pierderea in greutate) la pacientii cu cancer si a sindromului Cockayne la copii. Cercetatorii leaga problema pierderii in greutate de deteriorarea ADN-ului care

- Cercetatorii din Marea Britanie testeaza acum injecția ce poate vindeca obezitatea. Primele rezultate in lupta cu ceea ce este considerata a fi boala secolului sunt promițatoare. Medicamentul este deja aprobat, din vara, in Statele Unite.

- Cercetatorii au identificat o varianta extrem de virulenta a HIV care a inceput sa circule in Olanda in anii 1990, o descoperire științifica rara care nu ar trebui sa provoace panica, spun ei. Afecteaza in principal barbații gay. Aceasta varianta raspunde intr-adevar la tratamentele existente…

- Un studiu spaniol arata ca noul coronavirus ar putea fi raspandit pe o raza de 8 metri prin fumul de țigara tradiționala sau electronica. Și astfel terasele și restaurantele ar putea fi locuri cu risc major de contaminare cu noul coronavirus. Este ceea ce sugereaza rezultatele unui studiu al Societații…