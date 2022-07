Stiri pe aceeasi tema

- La aproape doua saptamani de la incheierea examenului de Bacalaureat, tot mai mulți tineri se afla in cautarea unui loc de munca, numarul de aplicari pentru joburile entry level și cele din categoria ”fara experiența” crescand cu aproximativ 20% fața de lunile trecute. De altfel, și angajatorii au scos…

- In luna aprilie, salariul mediu net a ajuns la aproape 4.000 de lei. Care sunt domeniile cu cele mai mari creșteri și cu cele mai mari scaderi In luna aprilie, salariul mediu net a ajuns la aproape 4.000 de lei. Care sunt domeniile cu cele mai mari creșteri și cu cele mai mari scaderi In luna aprilie,…

- Ce salariu mediu este in Romania in 2022, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Salariul mediu a crescut in aprilie și fața de luna precedenta, precum și fața de luna similara a anului trecut. Care este domeniul unde se caștiga cel mai bine, vedeți in randurile de mai jos. Cat este salariu…

- Turismul din Romania a fost afectat in ultimii doi ani de pandemie, iar asta se vede la salarii. 82% din dintre angajații acestui domeniu caștiga sub salariul mediu pe economie Nici „orașul de cinci stele” Cluj-Napoca nu face excepție. Turismul se numara printre domeniile cele mai afectate de evenimentele…

- Salariul mediu net din februarie a fost de 3721 lei (aproximativ 15 mii de lei moldovenești), in ușoara creștere fata de luna precedenta cu 23 lei (+0,6%), au transmis luni oficialii Institutului Național de Statistica. Cele mai mari salarii le-au luat cei din IT&C (9093 lei), iar cele mai mici angajații…

- Aventuri, calatorii și salarii care pornesc de la 3000 de euro. Sunt motivele principale pentru care mii de fete vor sa lucreze la bordul navelor. Este și cazul Cristianei, care la nici 24 de ani, a calatorit prin Europa, Africa și Asia. Tanara este ofițer grad 3.„A fost o decizie pentru moment, nu…