- Cele mai longevive afaceri de familie din Romania abia trec de un sfert de secol de existenta, multe dintre acestea fiind acum in fata primului test major, transferul conducerii catre generatia urmatoare, spune Gabriel Sincu, coordonator al diviziei de consultanta pentru afaceri de familie din EY Romania.

- Transportatorul rutier de marfa Filip Spedition din Arad, cu operatiuni pe mai multe piete europene, a finalizat anul trecut cu o cifra de afaceri de 25 milioane de euro, iar pentru acest an asteapta un avans cu doua cifre, potrivit oficialilor companiei.

- Lipsa medicamentelor noi pe piața autohtona ramane in continuare principalul motiv de nemulțumire. Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) a facut publice rezultatele celui mai recent studiu referitor la accesul pacientilor cu boli cronice la sistemul de sanatate…

- Romania inregistreaza o povara fiscala de 29% din Produsul intern brut (PIB), cu 24% mai mare decat media inregistrata la nivelul economiilor BRIC emergente majore (21,8%), arata un studiu realizat de UHY, reteaua internationala a firmelor de contabilitate si consultanta fiscala. Potrivit aceluiasi…

- Francmasonul Adrian Thiess este intermediarul dintre Ionuț Negoița și grupul din Marea Britanie care vrea sa cumpere echipa.Negocierile pentru vanzarea lui Dinamo sunt in toi! Ionuț Negoița a semnat un precontract cu un grup de investiții din Marea Britanie, iar intermediarul care i-a adus pe posibilii…

- 67% dintre femeile din Romania viseaza sa detina propria afacere, dar numai 10% au incredere ca isi pot pune in practica ideea, potrivit unei analize realizate de Metro, care urmareste experientele femeilor care detin afaceri. In plus, 47% dintre romance considera ca femeile pot fi tratate nedrept…

- Romania, pe primul loc in Europa la cazurile de rujeola in 2017. Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sanatații, țara noastra a avut in 2017 peste 5.500 de imbolnaviri, cel mai mare numar din Europa, scrie libertatea.ro.

- „Indexul de Incredere Macroeconomica inglobeaza perceptiile despre conditiile generale pentru afaceri, despre cum este sa fii angajat in Romania si despre cum vor evolua veniturile si averile personale in urmatoarele 12 luni”, precizeaza autorii studiului. Increderea antreprenorilor si executivilor…