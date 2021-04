Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai frecvente probleme cu care s-au confruntat antreprenorii in 2020: scaderea comenzilor, teama angajatilor privind sanatatea si gestionarea eficienta a costurilor, arata un studiu BCR, potrivit caruia planurile antreprenorilor pentru acest an includ dezvoltarea strategiei de e-commerce si…

- Programul IMM Invest se va transforma dintr-un vehicul cu menirea de asigura un colac de salvare imediat într-un instrument care sa asigure clientilor sursa de investitii pentru crestere sustenabila, a declarat, miercuri, Bogdan Speteanu, director executiv Produse Corporate în cadrul BCR.…

- Vaccinul Moderna impotriva COVID-19 continua sa stimuleze productia de anticorpi și dupa sase luni de la administrare, arata un nou studiu publicat marti in The New England Journal of Medicine, potrivit CNN. Cu aceasta cercetare, folosind trei teste distincte care depisteaza anticorpi, oamenii de știința…

- Rezultatele unui studiu realizat in timpul campaniei de vaccinare in SUA arata ca vaccinurile anti-COVID-19 dezvoltate de grupul Pfizer-BioNTech si compania Moderna reduc cu 80% riscul de infectare cu noul coronavirus la doua saptamani dupa administrarea primei doze, informeaza Reuters, citata de Agerpres…

- Cel mai recent studiu britanic constata ca 7 din 10 oameni care au avut nevoie de spitalizare pentru a se vindeca de COVID inca prezinta simptome care le afecteaza sanatatea chiar și la cinci luni dupa ce au fost externați, potrivit CNN . Unii supraviețuitori au continuat sa aiba probleme cu sanatatea…

- Companiile din Cluj-Napoca cheltuiesc, in medie, pana la 15%-30% din bugetele lor pentru outsourcing de servicii și lucreaza, de obicei, cu peste 50 de furnizori anual de la care contracteaza pana la 80 de tipuri diferite de servicii pentru operațiuni de zi cu zi. Datele provin din concluziile unui…

- Studiu privind dorinta de vaccinare anti-COVID in Romania Foto Agerpres 62% dintre români doresc sa se vaccineze anti-COVID - indica datele unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. 36% dintre cei care au participat la cercetare spun ca se vor imuniza de îndata ce vor…