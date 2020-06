Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința cred ca au identificat cel mai curat aer din lume, neafectat de particulele cauzate de activitatea umana. Intr-un prim studiu asupra compoziției bioaerosolilor de deasupra Oceanului Antarctic, cercetatorii de la Colorado State University... The post „Cu adevarat imaculat”: Cercetatorii…

- Intr-un studiu fara precedent care a vizat compozitia in bio-aerosoli a oceanului, a fost identificata o regiune atmosferica ce nu a suferit modificari legate de activitatile umane. Este vorba despre zona Antarcticii, unde cercetatorii americani au gasit cel mai curat aer de pe planeta.

- Locul de pe Pamant cu cel mai curat aer a fost descoperit in zona de sud a Globului, in largul coastei Antarcticii. Aici, aerul este lipsit de particule toxice rezultate in urma activitatii oamenilor.

- Oamenii de știința de la Universitatea de Stat din Colorado, SUA, cred ca au identificat zona unde se afla cel mai curat aer din lume. Cercetatorii au localizat aer pur in zona de sud a Globului, acolo unde apa oceanica inconjoara Antarctica. In urma studiului publicat in Proceedings of the National…

- Un studiu realizat de oamenii de știința de la Universitatea Queensland din Australia a aratat cum animalele din ocean reacționeaza la schimbarile climatice. Pentru a face acest lucru, ei au folosit o metrica "viteza schimbarilor climatice" care determina viteza probabila și direcția de deplasare a…

- Faimosul asteroid considerat partial vinovat de extinctia dinozaurilor a urmat cea mai periculoasa traiectorie posibila pentru a acoperi intreaga planeta sub un nor dens de gaze si praf, au dezvaluit autorii unui studiu publicat marti in Nature Communications, informeaza AFP, citata de AgerpresCraterul…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| La Negrileasa, in Poiana Narciselor, zeci de oameni au profitat de aerul curat, de frumusețea florilor și a zonei, chiar daca serbarea nu s-a mai ținut anul acesta In a doua zi a starii de alerta, zeci de oameni s-au strans la Negrileasa, in județul Alba, unde anii trecuți…

- Mai mult de 75% dintre respondenții europeni au afirmat ca vor continua sa calatoreasca in 2020, conform unui nou studiu realizat de LuggageHero, o rețea de gazduire a bagajelor prezenta in 40 de orașe din Europa și America de Nord. Prin comparație cu un alt studiu efectuat in luna trecuta, rezultatele…