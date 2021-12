Studiu: Cei mai mulţi români ajung la dentist doar când au dureri Romanii din orașele mici nu acorda prioritate serviciilor stomatologice și vizita in cabinet este privita ca o soluție de urgența, 59% dintre aceștia prezentandu-se la medic doar atunci cand se confrunta cu dureri de dinți. In ultimii doi ani, 69% dintre romani nu au trecut pragul unui cabinet stomatologic, arata datele unui studiu intern realizat in mediul urban mic de o retea de clinici private. Studiul s-a desfașurat in clinicile din Giurgiu și Oltenița, pe un eșantion de 618 pacienți, cu varsta intre 18 și 77 de ani, in perioada octombrie-noiembrie 2021. Conform unui studiu Eurostat, publicat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

