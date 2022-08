Stiri pe aceeasi tema

- STUDIU: Persoanele care fac sport prezinta riscuri mult mai mici de a dezvolta o forma grava de coronavirus STUDIU: Persoanele care fac sport prezinta riscuri mult mai mici de a dezvolta o forma grava de coronavirus Persoanele care practica o activitate fizica regulata au riscuri mai mici de a contracta…

- Persoanele care practica o activitate fizica regulata au riscuri mai mici de a contracta COVID-19 si de a dezvolta o forma grava a acestei boli, potrivit unui studiu publicat marti, care prezinta totusi numeroase limite, informeaza AFP, scrie Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Persoanele care practica o activitate fizica regulata au riscuri mai mici de a contracta COVID-19 si de a dezvolta o forma grava a acestei boli, potrivit unui studiu publicat marti, care prezinta totusi numeroase limite.

- Producatorul de medicamente trebuie sa produca rezultatele initiale ale unui studiu controlat randomizat, pentru o a doua serie de tratament antiviral, pana pe 30 septembrie anul viitor, a transmis FDA companiei Pfizer, intr-o scrisoare din 5 august. Directiva urmeaza rapoartele de infectie virala recurenta…

- Un numar de 5.485 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 2.015 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat, joi, Ministerul Sanatatii (MS). Conform sursei citate, 1.019 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti…

- Doi pietoni care se aflau pe acostamentul DN 24, in județul Vaslui, au fost loviți de o mașina, al carei șofer ar fi pierdut controlul direcției. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Datele raportate de Ministerul Sanatații arata ca in intervalul 4 – 10 iulie 2022, la nivel național, au fost inregistrate 14.943 cazuri noi de persoane infectate cu COVID – 19. In același interval, in Salaj erau internați in spital cu aceasta afecțiune 22 de persoane, inclusiv un copil. Potrivit Ministerului…

- Beijingul a anunțat, miercuri, ca impune obligativitatea vaccinarii pentru intrarea in spații publice, precum cinematografe, biblioteci, muzee, sali de sport, stadioane sau centre de antrenament, relateaza CNN . Din 11 iulie, locuitorii Beijingului vor fi nevoiți sa faca dovada vaccinarii pentru a…