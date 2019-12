Studiu: ce ştiu elevii români despre bani şi de unde învaţă Familia este atat principala sursa de bani pentru tinerii implicati in cercetarea BCR, cat si principala sursa de educatie financiara. Printre cele mai intalnite sfaturi pe care elevii le-au primit se numara "banii se fac greu si se duc repede" (45,92-), "daca esti atent cu banii, nu vei avea datorii (18,44-), "nu trebuie sa cheltuiesti din impuls" (13,65-) si "daca economisesti, nu vei fi stresat" (13,51-). Raspunsurile (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

