- Unul dintre coșmarurile copilariei este acela de a inghiți o guma de mestecat. Tuturor ni s-a spus, la un moment dat, de catre parinți, sa avem foarte mare grija la acest produs, iar mulți dintre noi nu aveam acces deloc la gume colorate și aromate.

- Persoanele care consuma alcool cu moderatie sunt mai putin afectate de dementa senila in comparatie cu persoanele abstinente, potrivit unui studiu publicat miercuri, ai carui autori recomanda insa cititorilor sa nu inceapa sa consume alcool, informeaza AFP. Aceasta concluzie a studiului,…

- Guma de mestecat este privita de foarte multe persoane ca fiind un secret al siluetei suple. Mestecata la un anumit interval de timp, aceasta poate diminua apetitul alimentar, ceea ce înseamna o scadere în greutate mult mai rapida.

- Diabetul este asociat cu un risc semnificativ mai mare de a dezvolta cancer, in special in randul femeilor, conform unui studiu de amploare realizat de oameni de stiinta din Australia, citat vineri de agentiile Press Association si Xinhua. O analiza a 47 de studii in care au fost implicate…

- Persoanele care consuma in mod regulat portocale au un risc semnificativ mai mic de a dezvolta degenerescenta maculara, o afectiune oftalmologica comuna in randul persoanelor de varsta medie din Australia, conform unui studiu recent efectuat in aceasta tara, citat luni de Xinhua.

- Persoanele care doneaza sange nu vor mai fi recompensate, conform prevederilor europene la nivelul carora trebuie sa se alinieze și Romania. Noile cerințe sunt respectate, insa, in alte țarii din Uniunea Europeana.

- Unul dintre cele mai populare unturi , probabil datorita delicioasei paini de usturoi pe care o știm cu toții, este untul de usturoi și patrunjel.Insa, puțini știu rețeta acestui preparat care da aroma mancarii la care il vei folosi.