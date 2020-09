Stiri pe aceeasi tema

- La nivel de tara, o treime dintr-un an scolar pierduta inseamna pierderi de 1,5% din economie. Organizatia OECD atrage atentia ca impactul va fi mai puternic acolo unde copiii sunt deja mai dezavantajati din punct de vedere social. Impactul pentru trei luni fara scoala pentru PIB-ul:…

- Trei luni fara scoala inseamna pierderi de 3% din viitorii bani ai copilului, dar și o pierdere de 1,5% in economie, arata un studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD).

- Cresterea economiei globale ar putea fi mai mica in medie cu 1,5% pentru restul secolului, se arata intr-un studiu al Organizației pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). La acest procent s-ar putea ajunge din cauza pandemiei de coronavirus care a provocat intreruperea cursurilor din școli…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, spune ca vina in cazul in care un copil se imbolnavește la școala se partajeaza intre școala, parinți și alte instituții abilitate. Totodaat, șeful statului este de parere ca soluția corecta este sa nu fie facute dosare penale in acest sens. Reacția lui Iohannis…

- In contextul in care 1 din 5 copii abandoneaza școala in mediul rural, iar 44% din elevii romani sunt analfabeți funcțional, Lidl invita comunitatea sa susțina pregatirea profesorilor din programele Teach for Romania In perioada 17 – 30 august, la achiziționarea oricarui produs din gama Școala in coolori…

- Ministrul Educatiei a dat detalii la Antena 3 despre cum va incepe noul an scolar 2020-2021 in functie de cele trei scenarii prezentate de presedinte. Principalele declaratii ale ministrului Educatiei despre inceperea noului an scolar Este foarte clar ca incepe scoala. Elevii trebuie sa fie…

- „Școala va incepe in condițiile pe care ni le va permite evoluția epidemiei. Exista un grup de lucru interministerial coordonat de Raluca Turcan, care face analize extrem de serioase, evaluarea infrastructurii, a cadrelor didactice, distribuția posibila a elevilor in clase, studiaza inclusiv sistemul…

- "Cel mai bun scenariu" pentru inceperea noului an școlar va fi acela in care o parte a elevilor vor fi la școala, iar ceilalți vor urma cursurile online, afirma ministrul Educației, Monica Anisie. Ea spune ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna, in contextul pandemiei de…