- Doua doze de vaccin Pfizer-BioNTech ofera o protecție de 70% impotriva spitalizarii in Africa de Sud in ultimele saptamani, potrivit unui studiu de amploare privind impactul potențial al variantei Omicron, relateaza Reuters.

- Studiul israelian a fost publicat la scurt timp dupa ce o cercetare medicala din Africa de Sud a descoperit ca varianta Omicron poate sa evite partial protectia furnizata de doua doze de vaccin anti-COVID.

- A treia doza de vaccin impotriva noului coronavirus (doza booster) ofera o protectie de 70-75% impotriva formei usoare de COVID provocate de varianta Omicron, a anuntat vineri Agentia de securitate sanitara din Marea Britanie.

- Reprezentantii companiei Pfizer anunta ca doza 3 a vaccinului anti-COVID este eficienta impotriva variantei Omicron. Un nou vaccin, adaptat noii variante a virusului, ar putea fi lansat in luna martie.

