Stiri pe aceeasi tema

- Sase din zece romani se declara multumiti de locuintele in care traiesc, insa mai mult de jumatate (54%) sustin ca principalele ingrijorari sunt legate de factura la energie electrica, costurile de reparatii si cele de intretinere, releva rezultatele unui studiu national publicat, marti, de Reveal…

- Romanii trebuie sa știe ca vechimea in munca este atestata prin intermediul adeverinței de vechime in munca. Aceasta regula a intrat in vigoare in 1011, data la care a incetat emiterea carnetelor de munca. In ceea ce privește regulile regulile de care trebuie sa ținem cont, exista mai multe obligații…

- Peste 850.000 de romani cu varsta cuprinsa intre 60 și 69 de ani s-au vaccinat anti-COVID 19. Este categoria care are cei mai mulți romani imunizați. La polul opus sunt tinerii, dar și persoanele care au peste...

- Romanii ajung sa plateasca de trei ori mai mult pentru o masina second hand adusa din Germania, iar fenomenul care a adus in Romania multe rable “cosmetizate” de vanzatori a scazut calitatea parcului auto national si a crescut costurile cu diminuarea poluarii, releva rezultatele unui studiu realizat…

- ​Veți primi și compensații și despagubiri la întreruperea energiei electrice ● Vacanțele elevilor ar putea fi programate diferit, în funcție de regiune și clasa ● Mafia apelor: Furturi de agregate minerale acoperite de șefi politici și grupuri de interese ● Consiliul Concurentei ancheteaza…

- „Solicitarea a fost inregistrata in jurul orei 19.00, iar in momentul sosirii pompierilor la fața locului au gasit o femeie fara semnale vitale, care fusese scoasa de aparținatori in afara locuinței și-i aplicau masajul cardiac extern, precum și cateva focare minore in interiorul casei.Pompierii au…

- Politia a fost chemata la locuinta printului Harry si a sotiei sale, Meghan, din sudul Californiei de noua ori in noua luni, potrivit cifrelor oficiale publicate joi, relateaza dpa. Dupa ce ducele si ducesa de Sussex s-au mutat in casa lor din Montecito impreuna cu fiul lor Archie in iulie anul trecut,…