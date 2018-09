Studiu: Ce fel de apartamente prefera bucurestenii?

Stiri pe aceeasi tema

- AFI Europe Romania a demarat in luna iunie prima etapa a complexului AFI City, primul proiect rezidențial al companiei in Romania, de amploare, cu o investiție de 16 milioane de euro. Prima faza a proiectului va livra 2 cladiri care vor cumula 190 de locuințe, deservite de 228 de locuri de parcare…

- Apartamentele cu doua dormitoare se afla in topul preferințelor bucureștenilor, una din doua persoane dorind sa achiziționeze o astfel de locuința in viitorul apropiat, arata un studio realizat de AFI Europe Romania, in parteneriat cu Unlock Market Research. Printre criteriile de selecție a unui…

- Aproximativ 35% dintre angajatii romani pot alege sa lucreze de acasa o zi pe luna, in timp ce 13% lucreaza numai de acasa, arata cel mai recent studiu derulat de platforma de recrutare online eJobs.

- Caprele recunosc oamenii fericiti si sunt atrase de acestia, conform unui studiu realizat in Marea Britanie, citat marti de Press Association. Oamenii de stiinta au prezentat unui grup alcatuit din douazeci de capre fotografii nefamiliare cu acelasi chip uman care arata fericit sau suparat.…

- Daca nu știți ce cadou sa le faceți colegilor de birou sau persoanei iubite cu ocazia zilei de naștere, nu trebuie sa va mai faceși griji. Un stiu recent arata ca un sfert dintre romani iți doresc sa primeasca un plic. Cu bani! Pentru un asemenea cadou, va ajuta și internetul.