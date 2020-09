Stiri pe aceeasi tema

- Noua din zece pacienti vindecati de COVID-19 au declarat ca s-au confruntat cu efecte secundare precum oboseala, simptome psihologice, dar si pierderea mirosului si a gustului, arata un studiu preliminar realizat in Coreea de Sud, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Oamenii risca mai mult sa se imbolnaveasca de COVID-19 acasa decat in afara locuinței, spune un nou studiu. Epidemiologii sud-coreeni au descoperit ca aceștia aveau mai multe șanse sa contracteze noul coronavirus de la membrii propriilor gospodarii decat de la contactele din afara casei. Un studiu publicat…

- O echipa de cercetatori de la Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Coreea de Sud a studiat inregistrari medicale privind 59.073 de contacte ale unui numar de 5.706 de pacienti diagnosticati cu boala COVID-19, identificati in aceasta tara in perioada 20 ianuarie – 27 martie. Citeste…