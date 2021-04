Studiu: Ce efect au razele soarelui asupra coronavirusului?

Stiri pe aceeasi tema

- OnePoll este o companie britanica, specializata pe realizarea de sondaje online. Cel mai nou studiu a fost facut, la cererea Nissan, pe un eșantion de 7000 de șoferi din Marea Britanie, Franța, Germania, Olanda, Spania, Italia, Norvegia, Suedia și Danemarca (jumatate conduc mașini cu motor termic și…

- Incidenta rujeolei a scazut in 2020 in Franta, unde s-a inregistrat un numar de 10 ori mai mic de cazuri decat in 2019 (240 de cazuri in comparatie cu 2.636), o ''situatie probabil legata de masurile luate impotriva epidemiei de COVID-19'', potrivit autoritatilor sanitare, informeaza AFP vineri.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promulgat legea care permite lansarea procesului de vaccinare impotriva coronavirusului pe teritoriul Ucrainei, documentul fiind adoptat in cursul zilei de vineri de Parlamentul de la Kiev. Noua lege face posibila autorizarea in regim de urgenta a vaccinurilor…

- Tusea, oboseala, durerile in gat si durerile musculare se numara printre cele mai frecvente simptome la persoanele infectate cu noua varianta de coronavirus din Marea Britanie, arata un studiu realizat de Institutul Național de Statistica de la Londra, relateaza BBC, potrivit Mediafax.

- Numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2, la nivel mondial, a depasit 100 de milioane, la mai putin de trei luni dupa ce a fost atins pragul de 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor compilate de Universitatea Johns Hopkins. Dupa un an de cand orasul Wuhan si provincia Hubei din China erau…

- Sase din zece romani (59%) considera ca principala contributie a diasporei la economia Romaniei este reprezentata de banii trimisi familiei, in timp ce 21% de banii cheltuiti in vizitele lor in tara, arata datele unui sondaj realizat de o companie specializata in transferuri internationale de bani.…

- Focarul de coronavirus descoperit in periferia Beijingului include doua cazuri ale noii tulpini de origine britanica, mult mai contagioasa, au anunțat miercuri autoritațile sanitare locale, citate de AFP.Aceste cazuri descoperite in arondismentul Daxing sunt primele cazuri semnalate in capitala Chinei,…