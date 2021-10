Stiri pe aceeasi tema

- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a anunțat vineri seara tarziu ca vor accepta doze mixte de vaccinuri impotriva coronavirusului de la calatorii internaționali, un impuls pentru calatorii din...

- Angajatii companiei Pfizer din SUA trebuie sa se vaccineze cu schema completa impotriva COVID-19 in saptamanile urmatoare. In caz contrar, ei risca sa le fie reziliat contractul, a relatat, sambata, dpa. Pfizer a cerut tuturor angajatilor si subcontractantilor sai de pe teritoriul Statelor Unite ale…

- Un studiu al Centres for Disease Control and Prevention (CDC) arata ca americanii nevaccinati au o rata a mortalitatii din cauza COVID-19 de 11 ori mai mare decat cei imunizati, odata cu aparitia tulpinii dominante Delta, transmite CNCAV. Studiul a fost realizat, in vara anului 2021, pe adultii din…

