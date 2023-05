Studiu: Câți români și-au luat al doilea loc de muncă pentru a supraviețui de la o lună la alta Mulți romani au doua locuri de munca. Numai așa iși permit sa acopere costul cheltuielilor de la o luna la alta. Acest lucru ni-l arata sondajul eJobs. Astfel, 44,5% dintre angajații care au raspuns sondajului au declarat ca au un al doilea job, pentru ca nu fac fața cheltuielilor și trebuie, neaparat, sa-și suplimenteze veniturile. Cei mai mulți dintre aceștia – aproape 30% – declara doua locuri de munca la care se duc in fiecare zi, de luni, pana vineri. 11,2 procente spun ca au un job de baza, cu norma intreaga, iar pentru al doilea lucreaza in weekend. In felul acesta, iși cresc veniturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

